Niah, participante de Tu cara me suena, contó la fea experiencia que vivió en una soda en San José

La cantante Niah, quien participa en el programa Tu cara me suena, se llevó una desagradable sorpresa en una soda josefina de la cual prácticamente salió corriendo.

La venezolana contó que una noche de estas salió a una fiesta con unas amigas, pero antes de irse para la casa decidieron pasar a comerse algo a un popular lugar que queda cerca de La Sabana.

Según contó en sus historias de Instagram, ella se estaba tomando un café cuando de repente vio una rata, la cual describió como una “rata gigante”, “una rata mutante”, “una rata gato o rata perro, era gigante”.

Niah contó la experiencia que vivió en la soda josefina

Lo más sorprendente es que cuando los dependientes del lugar intentaron sacar al animal éste brincó a la mesa de la par donde estaban ellas y ya no pudieron pegar gritos del susto.

“Hermana esa rata empezó a correr y se montó en la mesa de al lado en la que nosotros estábamos, te podrás imaginar los gritos en ese sitio. Mi amiga no sé cómo hizo pero desapareció y apareció afuera en un segundo (risas) y lo mejor de todo no fue eso, lo mejor de todo es que el señor viene con una escoba, con un palo, no sé, a darle a la rata al lado y en eso la rata se vino y se le puso a las patas de mi amiga, ahí yo me paré y me subí a la mesa”, relató.

Niah grabó el momento del alboroto en la soda

Niah agregó que al final el animalito agarró para el lado de la cocina del lugar y que ahí aprovecharon para pedir la cuenta y salir corriendo del lugar.

Al final por el susto que se llevaron, no les cobraron lo de tomar que era lo que apenas les habían servido y, según le dijo la salonera, era la primera vez que les ocurría algo así aunque ella no se la creyó mucho.