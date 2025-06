Nicole Aldana sacó las uñas para defender a su hijo tras ser duramente criticado por hacerse look parecido a Lamine Yamal

Nicole Aldana compartió una foto en celebración del Día del Padre. (Instagram/Instagram)

Frente a las críticas, Nicole Aldana sacó las uñas para defender a su hijo, señalado por teñirse el pelo al estilo del jugador Lamine Yamal.

Todo se dio cuando la guapa ex-A todo dar compartió una foto en familia en celebración del Día del Padre, pero lo que robó la atención de sus seguidores fue el cabello del pequeño.

LEA MÁS: Nicole Aldana formó parte de un evento de fe junto a más de 30 mil personas

Nicole Aldana se refirió a las criticas. (Instagram)

“Yo no puedo entender cómo existe gente comentando sobre un niño y que se atrevan a poner lo que ponen. Yo la verdad es que cuando ponen comentarios así sobre todo míos, tal vez pasados, nunca les doy pelota, en realidad los omito, los elimino y algunos los bloqueo, ni me pongo a responder, porque eso no tiene sentido, pero ayer con lo de mi hijo dije que no podía quedarme callada y que tenía que hablar, porque no es posible que se pongan a decir cosas”, agregó.

LEA MÁS: Nicole Aldana vivió un emotivo reencuentro con alguien muy importante para ella

Dejó el tema de lado, pero expresó que no iba a dejar que se metieran con su familia, de hecho agradeció a las personas que la defendieron y pusieron comentarios de amor.

Nicole Aldana compartió el mensaje que le hizo una profesora del pequeño. (Instagram)

“La entrenadora de fútbol de mi hijo me puso algo tan cierto que lo quiero compartir, de hecho casi me hace llorar. Gracias a Dios, Thomas tiene una autoestima muy grande, es seguro, amado, lleno de Dios y con una familia bendecida”, agregó.

En el texto que la entrenadora le envió a la exmodelo se lee que el pequeño llegó a contarle sobre el cambio de look y más bien lo elogió por su seguridad y porque no cualquiera se anima a un cambio así.

“Lo que noté en los comentarios es la falta de amor propio, empatía, admiro mucho el valor para eliminar a quienes solo usan redes sociales para dar opiniones que nadie pidió”, detalló.