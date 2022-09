Nicole Carboni la emprende contra Karina Ramos y defiende a sujeto señalado por acoso sexual

Karina Ramos y Nicole Carboni

La ex Miss Costa Rica Karina Ramos no la está pasando nada bien, pues un sujeto que la acosa desde hace ya seis años llegó esa semana hasta la puerta de su propia casa, burlando todas las medidas de seguridad del condominio donde habita Ramos.

Como si eso fuera poco, ahora Nicole Carboni (quien parece que está chimada desde que perdió el concurso de Miss Costa Rica contra Ramos), la emprende contra la modelo y presentadora de televisión acusándola de “mentirosa patológica” y de inventar el tema del acoso, pese a que ya Ramos llevó al sujeto a Tribunales, donde el hombre se comprometió a dejar a Karina en paz -cosa que no ha hecho- y a que esta semana la policía lo sacó esposado de la propiedad donde vive Ramos.

Carboni va más allá y defiende al sujeto que acosa a Ramos, asegurando que es un hombre que tiene “problemas mentales”. Según Nicole, “Ramos se aprovecha de que el joven sufre de sus facultades mentales (no es autista para lo que no conocen la diferencia entre autismo y problema mental) para ella dar de que hablar en sus redes, para que medios hablen de ella y ganarse al grupo de feministas. Es muy indignante que (...) Ramos utilice a un joven con enfermedad mental para exponerlo públicamente y acusarlo de algo que no es , es muy decepcionante que una “figura pública” solo para figurar se aproveche y se burle de gente que sufre de trastornos como Jean Paul y además se burle de la gente que padece de Autismo”.

Según Carboni, “Ramos continúa con sus inventos sobre su “supuesto acosador”, supuesto acosador que en la vida real si ha salido con Karina Ramos, pero eso ella no lo cuenta, más claro cuando Jean Paul dice en los audios que le dio dinero a Karina Ramos ustedes ya saben para que”. El sujeto tuvo que pagar un monto de dinero como parte de la conciliación a la que llegó con Ramos, cuando ésta lo llevó a juicio por acoso sexual.

Es más, Nicole asegura que Ramos “usa” la carta del acoso sexual para desviar la atención de las críticas que recibe y los temas que la “perjudican”.

Los señalamientos que hace Carboni contra Ramos son muy fuertes y asegura que el tema del acoso sexual es falso, pese a que Ramos a mostrado los mensajes que recibe y la constante persecución que sufre.