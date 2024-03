Nicole Carboni luce espectacular en fotos que mandó para Miss Costa Rica 2024

Nicole Carboni tiene 32 años y quiere hacer historia como Miss Costa Rica. (Instagram)

Ya es un hecho que Nicole Carboni mandó su inscripción para el Miss Universe Costa Rica 2024. Ella misma lo confirmó así el fin de semana.

A pesar de ello, la guapa volvió a referirse al gran sueño que tiene de poder convertirse en candidata del certamen, del que seguramente será parte por rating y bajas inscripciones. Por supuesto que también por ser guapísima.

Este Lunes Santo, Nico mostró una de las espectaculares fotografías de la sesión que hizo para enviarle a ¡Opa! en el formulario que llenó para el reinado de belleza.

En una imagen de poquito más de medio cuerpo y de posando de medio lado, Carboni deslumbró con lo espectacular que luce a sus 32 años de edad y siendo mamá de tres pequeñitos.

Nicole Carboni luce espectacular en las fotos que envió al Miss Universe Costa Rica 2024. (Instagram)

En vestido blanco de una sola pieza y todo muy ajustado a su cuerpo, ella mostró sus curvas, su larga cabellera y radiante sonrisa en la piropeada foto.

Con la imagen, la guapísima modelo dejó un mensaje picante donde volvió a hablar de su inscripción, de su sueño de ser Miss Costa Rica y de su paso por el Miss Costa Rica de canal 7, en el 2015.

“Lo que ha sido un sueño desde mi niñez, este fin de semana ha vuelto a dar un salto de fe y gratitud, aprovechando las oportunidades únicas que me da la vida. Hace casi 10 años fui primera finalista del Miss Costa Rica, un sueño que ya no imaginaba posible volver a intentar por distintas y obvias razones. Quién diría que después de tantos años de perseverancia el universo se me acomodó de tal manera que ahora oficialmente me he inscrito bajo una nueva organización, como mujer casada, con 3 hijos y con 32 años de edad”, dice el mensaje de una Carboni que está más bella que nunca.

“Si Miss Universe Costa Rica no hubiera tomado esta iniciativa de inclusión y cambio de requisitos y si la franquicia para Costa Rica no hubiera tenido nuevos dueños, jamás hubiera podido luchar nuevamente por este sueño de infancia; el sueño de algún día ser Costa Rica en el Miss Universo, pero ahora en una nueva versión mía”, continuó.

Nicole Carboni celebró con este mensaje la nueva oportunidad de cumplir su gran sueño de ser miss Costa Rica. (Instagram)

¡Opa! alargó las inscripciones para el concurso hasta el domingo 7 de abril, por lo que prevemos que será a mediados de ese mes cuando la nueva televisora dé a conocer a las preseleccionadas e inicien las votaciones públicas para elegir a las candidatas.

Por esa elección popular es la gran probabilidad que tiene Nico de competir y hasta ganar el reinado de belleza que ha anhelado toda su vida: el Miss Costa Rica.

