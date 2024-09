Nicole Carboni manda contundente mensaje tras no ganar la corona del Miss Universo Costa Rica

Nicole Carboni mandó un mensaje directo tras no ganar la corona de Miss Universo Costa Rica.

La modelo Nicole Carboni reapareció en sus redes sociales luego de que la noche de este martes no lograra ganar la corona del Miss Universo Costa Rica 2024.

La candidata logró quedar entre las cinco finalistas; sin embargo, el jurado al final decidió que fuera Elena Hidalgo, de 32 años y madre de una niña, quien represente al país en el Miss Universo que se realizará en noviembre en México.

Esta era la segunda ocasión en que Carboni intentaba ir a ese certamen internacional, pues en el 2015 participó en el Miss Costa Rica, organizado por Teletica, y según el mensaje que publicó en sus redes, su sueño no se acaba aquí.

Nicole señaló que sabía muy bien que al inscribirse en el concurso, organizado ahora por el canal ¡Opa!, su camino sería “turbulento” y que las posibilidades de ganar serían difíciles por ser una figura “mediática, por exponer la verdad que a muchos les incomodan”, pero que igual quería intentarlo de nuevo.

“Sabía que era muy probable que la organización podía tener temor de elegirme como ganadora y sabía que si ganaba o no ganaba, igual la gente iba a hablar de mí. A pesar de saber todo esto, no iba a dejar de hacer las cosas que yo deseo simplemente por lo que iban a pensar otros de mí, es mi vida y considero que uno debe vivirla sin temor alguno o al qué dirán, porque la vida es una, es un regalo para que la vivamos plenamente siendo nosotros mismos y porque el universo tiene un propósito para cada uno de nosotros.

“Vine con el objetivo de cumplir mis sueños limpiamente, además de ser ese ejemplo a seguir de muchos quienes por temor al qué dirán o al fracaso dejan de perseguir lo que tanto anhelan. Quiero ser ejemplo a seguir de fortaleza, lucha, disciplina, autenticidad y determinación, quiero ser ese ejemplo que aún siendo madre de 3 pequeños, soy una mujer muy capaz y preparada, literalmente enfrenté muchos retos, pero que aún así di lo mejor de mi”, publicó.

Nicole Carboni quedó entre las cinco semifinalistas del Miss Universo Costa Rica.

Carboni, además, reconoció que le hubiese “encantado” representar a Costa Rica en el Miss Universo y que, aunque ahora viva lejos (en México), siempre intentará dejar al país en alto.

“Costa Rica, me hubiera encantado representarlos en un Miss Universo, pero independientemente del resultado jamás me voy a cansar de representarlos en cada competencia a la que vaya. Desde mis 5 años me he sentido orgullosa de representar a mi país tanto en atletismo, en fitness, en modelaje y en certámenes de belleza, logrando medallas de oro y coronas para nuestro país a nivel internacional.

“Gracias a todos los que me han apoyado y ayudado. Esto no se acaba aquí”, concluyó.

Muchos de sus seguidores le comentaron que para ellos fue la mejor en el certamen y que quizá la organización no quería una “reina polémica” debido a todas sus publicaciones en contra del Miss Costa Rica.