Nicole Carboni reapareció para dar un gran anuncio

Nicole Carboni participó en el Miss Universe Costa Rica 2024 y desde entonces decidió alejarse de los escándalos. (Marvin Caravaca)

Después de varios meses alejada de los reflectores y de las redes sociales, Nicole Carboni reapareció para compartir una noticia muy especial que celebra a nivel personal.

La exreina de belleza contó que oficialmente obtuvo su tercera nacionalidad, sumando la mexicana a las de Costa Rica y Estados Unidos, que ya tenía.

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“Oficialmente portadora de mi tercer nacionalidad. Hace 13 años atrás que México se convirtió en mi tercer hogar, amado y querido como mis otros dos hogares. Qué rápido pasan los años”, en sus redes sociales.

https://www.instagram.com/p/DZNRQW9kbKd/?img_index=1 (redes/Facebook)

La publicación llamó la atención porque desde hace más de un año se sabía muy poco de ella, pues desde su participación en el Miss Universe Costa Rica, el cual no ganó, decidió alejarse un poco de la polémica.

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Ahora habrá que esperar si ahora decide representar a México en algún concurso de belleza como ya lo ha hecho con sus otras dos nacionalidades.