Nicole Carboni rompe el silencio y explota en redes contra el programa “Divas pero divinas”

La modelo Nicole Carboni rompió el silencio tras su polémica participación en el espacio “Divas pero divinas” de Multimedios.

La macha usó su cuenta de Facebook para opinar acerca de lo que sucedió el pasado martes 2 de abril en el nuevo espacio.

A la también atleta la invitaron para que opinara acerca del tema de la envidia y a los pocos minutos de estar frente a las cámaras comenzó a tirar durísimo.

Carboni, quien vive en Estados Unidos desde hace unos años, había guardado silencio desde el día del alboroto. Ese día, ella dijo en vivo que Karina Ramos, la Miss Costa Rica 2014, era una doble cara y que supuestamente había ganado la corona por favoritismos y por tener relaciones sexuales con un alto funcionario de una televisora.

Sin maquillar las cosas

La guapa explicó por medio de su “feis” que antes de entrar al set, los del canal le dijeron que tenía todo el derecho de hablar y decir las cosas como quisiera ya que era un programa sin censura, y por eso, aceptó ir al programa.

“Yo no soy de querer agradarle a todo el mundo, soy alguien que le gusta decir las cosas como son, directas y verdaderas. Lamentablemente me jugaron mal, ya que las mismas presentadoras me hicieron la pregunta sobre el Miss”, escribió.

Carboni indicó que le molestó mucho que ya no iba a poder aclarar todas las dudas ni las preguntas que tenían muchas personas.

“Al final, el programa sí tenía censura y es una falta de respeto que se engañe a un invitado y sobre todo estando ya en vivo, pero bueno era de esperarse porque algunas de las presentadoras trabajan para la familia Picado, fue como si le hubiera dado la entrevista a canal 7”, escribió.

La ojiazul aprovechó para seguir tirándole a los de Multimedios por las respuestas que dieron las presentadoras del espacio cuando ella dio las declaraciones en vivo. Cristiana Nassar fue una de las presentadoras que mostró su incorformidad con los comentarios de Nicole y decidió dejar el set pese a que la transmisión era en vivo: Nassar regresó al set hasta que la rubia jaló.

“Lo que comentaron de tener a los mencionados presentes, no es cierto! ¿cuántas veces y cuántos programas han hablado mal de muchas personas sin estar esas personas presentes? Es algo que deberían de analizar muchos antes de comentar”, opinó.

Esa pregunta revivió que le hicieron a la curvilínea revivió el escándalo de hace cinco años cuando Nicole usó las redes para decir exactamente lo mismo que dijo en el espacio de tele, aunque ella aseguró que no es envidiosa.

“Quiero aclarar que yo apoyo a todas las mujeres que realmente son luchadoras, trabajadoras, a las que sacan a su familia adelante, las que hacen bien social y que quieren crecer de manera profesional por ellas mismas y no por andar de fáciles”, escribió.

Para cerrar su comentario, la macha dejó entrever que es de mecha corta y que tiene más pólvora disponible, por lo que está dispuesta a prenderla de nuevo.

“Espero que en algún momento un medio que realmente sea sin censura me dé la oportunidad de expresarme libremente y que yo pueda aclarar todas aquellas dudas que tienen muchos de ustedes y platicarles también sobre mi vida laboral y profesional”, finalizó.

Como era de esperar, las reacciones a favor y en contra de la macha no se hicieron esperar.

Algunas de las recomendaciones que le dieron a Nicole para que suelte la lengua fueron las siguientes: “Publique un video en vivo y listo, porque al que le interese saber sobre todos los asuntos que usted mencionó fijo la va a ver” y “Una opción es que hagas un video en YouTube y así puedas hablar libremente”.

Todo mundo escuchó lo que dijo

Eric Muñoz productor de “Divas pero divinas” habló con La Teja y detalló que él leyó el comentario que publicó Carboni.

“Peyoyo”, como es conocido el encargado del programa de Multimedios, desmintió que censuraran a la también deportista.

“Nunca hubo censura, se le invitó a hablar de un tema en específico. Nunca se le dijo los que podía decir o lo que no. No hubo censura y ella dijo lo que dijo y todo mundo lo escuchó. No sé por qué ella asume que se le engañó”, expresó.

Muñoz indicó que ellos como producción saben que al ser un programa en vivo van a tener que enfrentarse a situaciones inesperadas, por lo que siempre deben estar bien pellizcados para no correr riesgos y afectar a terceras personas.

“En esas situaciones la forma en la que se usan las palabras es muy importante, no es necesario decir las cosas así (como Nicole las dijo), porque hay maneras de decirlo”, indicó.