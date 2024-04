Nicole Carboni tuvo un cara a cara con nueva organización del Miss Costa Rica

Nicole Carboni tiene 32 años y está más guapa que nunca. (Instagram)

El sueño de ser coronada Miss Costa Rica está más cerca para Nicole Carboni, quien este viernes hizo el casting presencial para el concurso de belleza, ahora organizado por ¡Opa!

La guapísima costarricense, de 32 años, se mostró más bella, feliz y radiante que nunca en sus redes sociales, donde prometió que este sábado dará más detalles sobre cómo le fue en la audición.

En un video que compartió la organización del concurso, Carboni agradeció por la oportunidad de encaminarse a cumplir un sueño que tiene desde hace 27 años y que no pudo hacer realidad en el 2015 cuando participó en el certamen al mando de Teletica.

“Este ha sido un día fabuloso, para recordar toda mi vida. Estoy ansiosa, muy contenta. Esto es una gran oportunidad y me siento sumamente agradecida por toda la atención que están dando. He esperado 27 años por esto, es un sueño desde niña que he anhelado, y tener la segunda oportunidad es lo más preciado y algo que atesoro con todo mi corazón y voy a disfrutar todo este momento”, mencionó.

Nicole dijo que llegó al país del pura vida el jueves para estar puntual en la convocatoria de ¡Opa!, que cumplió este 19 de abril el cuarto día de casting para buscar a las candidatas al concurso.

Aunque la guapa ya estuvo frente a frente con la organización, su elección como candidata aún no se confirma, pues deberá pasar varios filtros, entre esos los de un reality show que hará la organización para elegir a las finalistas.