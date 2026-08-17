Nicole “Coco” Roper cuenta cómo sigue su salud tras enfrentar varias complicaciones

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, dice que los efectos secundarios del medicamento han sido muy fuertes. (redes/Instagram)

Nicole “Coco” Roper compartió con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud y contó que continúa enfrentando un proceso complicado, aunque mantiene la esperanza de recuperarse pronto.

La costarricense explicó que el lunes anterior tuvo que acudir nuevamente al hospital, donde le realizaron un cambio de tubos, trataron dos infecciones y lograron disminuir los niveles de sus riñones. Sin embargo, estos se mantienen en 1.9 y ya no han bajado más.

Roper contó que pasó toda la semana recuperándose en casa, pero sin recibir los antibióticos que necesitaba, por lo que hacia el final de la semana los síntomas de la infección regresaron.

LEA MÁS: Nicole “Coco” Roper, hija de Lynda Díaz, preocupa al pedir oraciones por su salud

Coco Roper contó como está su estado de salud

Según relató, después de varios días lidiando con médicos, aseguradoras y farmacias de infusión, el viernes se encontró ante dos opciones: regresar al hospital para recibir el tratamiento o pagarlo de su bolsillo, ya que su seguro estaba rechazando el medicamento que necesitaba.

Finalmente, optó por la segunda alternativa y ya recibió las primeras dosis del antibiótico. Sin embargo, aseguró que los efectos secundarios han sido muy fuertes.

“Los síntomas de la infección mejoran, pero los efectos secundarios del antibiótico son probablemente uno de los peores que he tenido en toda mi vida”, contó.

LEA MÁS: Coco Roper actualiza sobre su estado de salud tras el accidente de tránsito que sufrió en Estados Unidos

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, debe andar siempre con este tubo de drenaje que está conectado con sus riñones. (redes/Instagram)

Entre las molestias que enfrenta mencionó náuseas, boca seca, dolor de estómago, poco apetito y una fuerte reacción en su cuerpo.

A pesar de todo, Coco sabe que debe completar los seis días de tratamiento y confía en que su salud mejore.

“Dios me va a cuidar. Voy a darle con fuerza, darle el descanso a mi cuerpo que necesita”, escribió, mientras agradeció a sus seguidores por los mensajes y oraciones que le han enviado.