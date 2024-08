Nina Costa, tica que grabó con el actor porno Johnny Sins, se confesó con La Teja: “Me sentí respetada”

Nina Costa es una tica creadora de contenido en OnlyFans.

Nina Costa, la tica que grabó un video porno con el estadounidense Johnny Sins, nos concedió una entrevista y nos contó todos los detalles de cómo fue hacer contenido para adultos con un actor tan conocido en dicha industria.

La herediana confesó que tiene muy poco tiempo de hacer este tipo de material y, aunque no lo crean, dice ir en contra de la pornografía por ser muchas veces exagerada y poco realista.

De hecho, fue hasta hace seis meses que hizo contenido explícito por primera vez, aunque abrió su página de OnlyFans en pandemia, a la cual se dedica al 100% tras renunciar a una empresa trasnacional, donde tenía un alto cargo.

- ¿Por qué decidió dedicarse a esto?

Yo siempre hablaba mal de OnlyFans y decía que nunca me iba a abrir una página, decía que las muchachas de acá tenían poco valor al hacer eso, hasta que empecé a investigar y descubrí el negocio como tal y abrí los ojos, vi que no es como yo creía. Empecé subiendo contenido en lencería y ya después decidí salirme de las corporaciones y vivir de esto.

Es importante recalcar que hay una gran diferencia en lo que es el porno que hacía este actor (Johnny Sins) antes, que es actuado. En mi caso, lo que yo hago es contenido de OnlyFans, eso quiere decir que todo es orgánico. Yo tuve la oportunidad de conocer a este actor porque empecé a relacionarme con creadores muy grandes en California, que es como la cuna de creadores de contenido, y ahora él es también se dedica a eso, solo que tiene 20 años de trayectoria como actor porno y por eso es tan conocido.

Nina Costa hizo una inesperada colaboración con el conocido actor de cine para adultos Johnny Sins, con más de 20 años en la industria porno. (Instagram)

- ¿Cómo se dio esa conexión con él?

Nos hablamos por redes sociales y él me propuso grabar. Él me empezó a seguir gracias a unas conexiones que hice aquí en Costa Rica con unos amigos que son muy grandes en California y los conocí por Reddit, que es una red social que se utiliza mucho en Estados Unidos, muchas chicas se promueven por ahí. Yo supe que ellos estaban en Santa Teresa (Cóbano) y que tienen una idea de contenido muy parecida a la mía, muy orgánica, muy real con el tema del nudismo. En Costa Rica hay playas muy lindas y lugares muy lindos y eso es lo que yo hago. Los logré contactar, ellos (sus conexiones) me invitaron a Santa Teresa y después me invitaron a ir el 4 de julio junto con otra amiga que también hace contenido y allá, en una fiesta (en Estados Unidos), conocimos a mucha gente de la industria, incluido este chico.

- ¿Ya hacía videos porno?

Es porno, pero no es actuado, por eso es importante resaltar la diferencia. Una cosa es actuar y otra es el contenido orgánico que se hace ahora, que es una nueva evolución, es creación de contenido.

Con un hombre sí es el primero, porque tengo más que todo contenido con mujeres.

- ¿Cómo se sintió al ser la primera vez y con alguien tan conocido?

Fue muy natural. Yo le comenté a él que con hombres soy muy selectiva, de hecho puedo pasar mucho tiempo sin estar con un hombre. Estuvimos hablando cara a cara para conocernos un momento, él fue supercaballeroso, se acopló a mí, entonces me sentí muy cómoda en todo momento, me sentí superrespetada, me sentí muy bien, fluyó bastante bien, la verdad.

De hecho, yo no sabía quién era él, es muy gracioso porque él es muy conocido y yo ni sabía quién es, porque yo ni siquiera veo porno, porque a mí la pornografía no me gusta por lo falsa que es, en su mayoría.

Cuando yo vi los videos de él en Pornhub, pues yo sí me asusté, la verdad, porque él sí se ve muy tosco y vieras que no, más bien es superrespetuoso, por eso le digo que lo que se hace de creación de contenido es totalmente diferente, es más real, pues sí es crudo porque no deja de ser pornografía, pero sí es real. Me sentí muy respetada.

En este caso no fue un estudio, fue grabado con su celular, fuimos solo él y yo, no había más personas, no hubo nada fingido, entonces es totalmente diferente (lo grabaron en julio en Las Vegas).

Nina confesó que se siente una mujer muy segura de sí misma y que por eso no le presta atención a los señalamientos o críticas en su contra.

El tatuaje en su cuello dice Mushin, palabra japonesa que significa mente presente o abierta

- ¿Cuánto vale suscribirse a su página y hay que pagar un adicional por ese video?

El pago de la suscripción es de 9 dólares (cerca de 5 mil colones) y ahí hay un video largo, pero la grabación que dura hora y media se vende aparte dentro del OnlyFans.

Si las personas me empiezan a seguir yo lo que quiero es dar básicamente un estilo de vida, visibilidad. Por ejemplo, paso saliendo con muchas mujeres a varios lugares turísticos de Costa Rica, traigo mujeres de otros países, de España, California, de México, Colombia, son chicas que tienen muchos seguidores de otros países, entonces estoy abriéndole camino a Costa Rica a que nos visiten porque a muchos les gustan los desnudos en lugares naturales y así. También cuando voy a otros países visitamos lugares naturales o Airbnb y hacemos full party (fiesta), hay mucho nudismo, es como un estilo de vida.

- ¿Solo grabaron una vez?

Sí, pero quedamos en volvernos a ver. Planeo que venga a Costa Rica, ya él ha venido de vacaciones, pero quedamos en contacto para que pueda colaborar con otras chicas del mercado, que también hacen contenido.

- ¿Y aquí con quiénes ha grabado?

Chicas conocidas como Kenia (cantante) y con otras chicas pequeñas. De hecho, hice una comunidad para chicas porque esto es un trabajo que no se reconoce como tal y hay muchas chicas que están empezando y se dejan estafar por agencias, no saben cómo usar la plataforma, se exponen demasiado y no saben cómo sacarle dinero, entonces es para poderlas apoyar, para abrirles la puerta. Tampoco es que promuevo la creación de contenido así, pero sí me gusta ayudar a chicas que vienen empezando o a las que se quieren abrir algo así, para que entiendan que las consecuencias son muy fuertes.

A través de su contenido promueve al país y sus diferentes lugares turísticos porque sabe que la siguen de muchas partes del mundo. (Instagram)

- ¿Qué le dijo su familia cuando les contó que se iba a dedicar a esto?

Obviamente mi familia nunca estuvo de acuerdo, pero yo soy una persona que me doy a respetar mucho. Mi papá, por ejemplo, es un señor de muy altos valores, él es una persona muy llena de Dios y él me dio una educación increíble, muy buena, la educación que él me dio no tiene nada que ver con mis decisiones de adulta, simplemente tomé mi decisión por gustos propios. Igual mi mamá es una persona demasiado decente y muy creyente en Dios, son dos padres bastante presentes. No se meten conmigo, lo respetan, pero no lo aprueban ni tampoco me lastiman, ellos saben que no soy una mala persona.

- ¿Tiene pareja?

No, cuando empecé sí estaba con alguien, pero era eso que terminábamos y volvíamos. De hecho, cuando terminamos él subió un video íntimo mío y me quemó y eso dio pie o a raíz a que tomara la decisión de subir contenido más explícito. En vez de llorar agarré fuerza y más bien dije: ‘Voy a hacer plata de esto’, y por eso empecé a mostrar más. Creo que por lo que he vivido ahora solo podría tener una relación abierta.

- ¿Qué opina de los señalamientos que ha recibido?

Yo sabía que si esto salía en las noticias me iban apedrear, pero yo ya estaba preparada, entonces vieras que los comentarios no me han afectado, al contrario, me han subido las ventas un montón y tengo invitaciones de varias radios también y varios programas, no solo para hablar del video sino de la industria y lo que planeo hacer en el país.