Ninel Conde celebra su cumpleaños pero su edad es un misterio

NInel Conde se ve muy relajada en esta época. Instagram.

(GDA) Ninel Conde festejó este jueves su cumpleaños 46 en medio de la polémica por su misteriosa edad, ya que muchos aseguran que la cantante estaría cumpliendo en realidad 51 años de edad.

Quienes la bajaron de la nube fueron los conductores de “Chisme NO Like” Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes mencionaron que la cantante “tiene la Visa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), esa visa que puedes llegar a tener para no hacer la fila más larga, y aquí aunque ella puso en sus redes que cumple 46 años ¡lástima, Margarita! Pero no es así. Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1971, quiere decir que tiene 51 años, que quede claro”, aclararon.

Conde explicó que ha batallado contra los medios de comunicación, “sobre todo de internet”, que toman pequeñas verdades para hacer una nota errónea y más sobre su edad.

Dijo que en ocasiones lo hacen “con dolo y actitud destructiva”, por lo que mejor decidió aclarar la equivocación de la fecha de nacimiento en su Global Entry que le expidió la embajada de Estados Unidos.

Conde dijo que este 29 de septiembre cumplió 46 años, y que cuando llegue a los 50 los recibiría con alegría e, incluso, con “la piel más bonita”.