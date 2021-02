“Durante años mi esposa y yo hemos estado juntos, ella me ha dicho que no quiere nada conmigo, pero ninguno de los dos decide separarse. Ella dice que no me perdona muchas cosas, pero con los años he sido más comprensivo, chineador, la acompañó a todo, pero ella dice que solo somos amigos y yo quisiera que se diera algo más, pero a ella no le interesa y no quiere buscar ayuda. Me siento muy triste porque creo que podemos darnos una oportunidad, aunque llevamos muchos años viviendo de esta forma”.