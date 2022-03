Niño tuvo el día más feliz de su vida al conocer a Juan Vainas y Chibolo

Dovanny Aarón Retana no cabía de la emoción al conocer a sus ídolos. Cortesía.

Mientras en el Estadio Nacional miles de ticos cumplían el sueño de ver a Coldplay en nuestro país, el pequeño Dovanny Aarón Retana tuvo el día más feliz de su vida al conocer en vivo y a todo color a sus héroes Juan Vainas y Chibolo.

El niño, vecino de Tarbaca, por fin tuvo la oportunidad de compartir un ratito con los personajes, interpretados por Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez, quienes se han convertido en sus ídolos.

La historia de Dovanny la contamos en La Teja a principios de este mes, cuando nos enteramos que para celebrar su cumple número ocho, no pidió que su fiesta estuviera adornada de Batman, Spiderman o el Capitán América, sino con el par de humildes campesinos que ve todas las semanas en televisión.

Dovanny Aarón Retana tuvo un día maravilloso con Juan Vainas y Chibolo. Cortesía.

El queque, la piñata y hasta los juegos fueron inspirados en el programa de Teletica.

En ese momento, la madre del pequeño fan, doña Laura Tatiana Chacón Jiménez, nos contó que su hijo nunca se perdía un solo episodio de la serie “Los Enredos de Juan Vainas” y que su sueño era conocerlos en persona.

A partir de eso, nos movimos para que ese encuentro se diera lo más pronto posible y así fue, pues el pasado viernes, en el teatro El Triciclo, en San José, Dovanny pudo reunirse, tomarse fotos y compartir con sus personajes preferidos.

A Dovanny Aarón Retana lo subieron al escenario para agradecerle su admiración. Cortesía.

Ilusión.

Desde que iba de camino, de su casa en Tarbaca al teatro, Dovanny iba contando los minutos que faltaban para llegar.

“Decía: ‘¡Ay no, qué susto! Siento que mi cuerpo va a explotar de la emoción’. Y ya cuando llegamos no podía creer que por fin los iba a conocer”, comentó la mamita.

Hoy es el mejor día de mi vida” — Dovanny Aarón Retana, fan de Juan Vainas.

Cuando llegaron al teatro, la muchacha de la boletería lo reconoció de inmediato, pues el niño iba vestido como Juan Vainas, con chonete incluido.

Durante la obra, el pequeño no paró de reír y en un momento se asustó, pues en la puesta escena, durante un instante, se apagan las luces y todo queda a oscuras, por lo que él pensó que se había ido la luz y que no iban a continuar.

Al finalizar la obra, Juan Vainas le preguntó al público que si habían visto una nota de La Teja en la que se contaba que un niño había pedido su fiesta de cumpleaños con motivo de los personajes de la serie y la obra de teatro y posteriormente invitó al niño a subir al escenario.

Como era de esperarse, el pequeño no cabía de la emoción y en medio de aplausos se hizo tirado de la silla y se acercó a sus héroes.

Para Dovanny era un momento soñado y por eso, hasta les entregó un detallito de un portarretratos con un montaje de él y sus ídolos. El regalo decía: “Para Juan Vainas y Chibolo de Dovanny, su fan número 1″.

Después de eso vino la parte de las fotos del recuerdo, de los autógrafos y hasta de los chonetazos.

“Estaba realizado, él siempre había dicho que quería pegarle a Chibolo con el sombrero como le da Juan Vainas y de verdad le dio, le dijeron que aprovechara y no lo pensó”, dijo Laura Tatiana.

Aprovecharon también para cantarle cumpleaños porque en aquella ocasión solamente le habían mandado un saludo por video. Además le regalaron unas jarras y una camiseta.

Dovanny Aarón Retana es fiel fan de Juan Vainas y Chibolo y por eso pidió su fiesta con esa temática. Cortesía.

A Dovanny lo acompañaron nueve integrantes de su familia que sabían que era un momento importante para él.

“Nadie se quería perder el día que Dovanny conociera a Juan Vainas y Chibolo, yo me sentí superealizada de ver la carita que llevaba, de la ilusión que tenía en el día, que me decía que les iba a decir un montón de cosas y ya cuando estuvo ahí no le salió nada por los nervios”, señaló.

Fue una noche mágica para el pequeño y el único sinsabor que tuvo fue que por andar en el teatro, se perdió un episodio de “Los Vargas”, que es la serie que actualmente transmite el 7.

“Estaba todo preocupado y yo le decía que los iba a ver en vivo y me decía que no es lo mismo porque tampoco tenía quién se lo contara porque toda la familia andaba ahí con él”, dijo doña Tatiana.

Honrados.

Mientras tanto, los actores se mostraron más que honrados con la visita y la admiración del niño.

“Es una alegría saber que hay niños que les gusta el trabajo que uno realiza y que hacen fiestas como uno las hacía con El Chavo, que lo ilusionaban e inspiraban tanto. El trabajo de uno es sencillo, pero se hace con mucho cariño”, comentó Ricardo.

“Este tipo de muestras lo que significan es que el trabajo que uno hace con tanto amor y cariño, está dando sus frutos, es una gran alegría que la gente pueda pensar en Juan Vainas y Chibolo más allá de los viernes a las ocho y media de la noche y que la imagen de nosotros sea un símbolo para seguirse divirtiendo, es algo que no tiene precio”, dijo Magdiel.