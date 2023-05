Niurka le saca los trapitos sucios a Aylín Mujica

Niurka no se quedó callada y sacó todos los malos secretos que sabe de Aylín Mujica, causando tremendo revuelo, pues se burló de ella y le advirtió a su paisana que con ella no se meta.

1/12/2017. Escazu, Hotel Sheraton. Conferencia de prensa con la artista Niurka Marcos, el dia previo a su presentacion en el pais. foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

“Aylín Mujica, te hablo. Mami, le estás rasguñando los huevitos al tigre. Tú eres de las que le vendiste el alma al diablo. Tú hablas mal de muchas de tus compañeras de telenovelas, nada más que no lo haces en cámara; bueno, conmigo lo hiciste”, comentó Niurka en un “live” para sus fans.

Cabe señalar que durante una transmisión del programa “La mesa caliente”, Aylín dijo que los comentarios que Niurka Marcos hizo sobre el peso de Paty Navidad estaban fuera de lugar, pues su colega tiene un padecimiento hormonal.

En su momento, Niurka lamentó que Paty se hubiera descuidado, señalando que ya no era tan bella como antes. A pesar de que le explicaron sobre la enfermedad de la actriz, la vedette externó que eso no era excusa para abandonarse.

La machota Aylín Mujica jaló para Estados Unidos después del terremoto que vivió en México. Azteca Trece.

A pesar de que Aylín tenía las mejores intenciones con sus declaraciones, Niurka lo tomó mal y la confrontó, tanto que hasta las compañeras de conducción de la también actriz salieron embarradas.

“No pueden vivir sin mí, perras. Yo les doy rating, estúpidas, pinch*s viejas. ¿Por qué no tienen el poder de ignorarme?, vétenme. ¿Por qué no me ponen a prueba? Y me vetan y se olvidan de mí”, señaló Niurka Marcos.