“Conocí a una persona que me parecía un buen hombre, salimos un par de veces y luego se puso muy intenso a nivel sexual. Yo le decía que todavía no quería, aunque en realidad sí quería, pero no deseaba que desde el inicio comenzáramos tan rápido con el sexo. Él dice que no lo entiende y me siento presionada, así que como le he dicho no varias veces, ya no es el mismo, me habla menos y lo noto desinteresado”.