“Me considero una persona buena, entregada, de esas que lo dan todo sin egoísmos y sin reparo, pero estoy con un muchacho tan difícil que no entiendo por qué no me corresponde de la misma manera. A veces él es tan frío, tan distante, tan colérico, otras veces celoso, aunque yo no le dé motivos. Él dice que no tiene ningún problema, que soy una chineada, pero ya me cansé. Son tres meses juntos y hace problemas por todo”.