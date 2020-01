"Su vida solía asustarme. Tanto para una chica como yo. Ahora que he visto más de la vida y me doy cuenta... ha estado ahí todo el tiempo. Nunca me falló. Estoy lista ahora y él también lo está. Nos entendemos y nos respetamos. Nos amamos sin condiciones. Soy una mujer afortunada. Esto prueba que Dios tiene un plan”, dijo la actriz tras la ceremonia.