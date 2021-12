“Había terminado mi relación, pero a inicios de diciembre él me buscó y salimos varias veces, pero me dejó de contestar, no llegó a la cena de Navidad y se desapareció. Después me di cuenta que estaba en la playa con unos amigos y me mandó un mensaje para decirme: ‘usted no lo va a entender’. Quisiera saber, ¿qué significa esto?”.

1. Saber qué quiso decir él con ese mensaje es difícil, pero sí se puede hacer una lectura de los hechos a diferentes niveles.

2. Usted dice que ya había una ruptura establecida, pero él aparece y se crea una frecuencia de contacto. Le pregunto: ¿cuáles fueron las razones para darse la oportunidad de restablecer el contacto y esperar una nueva relación?, ¿había un proceso serio, más allá de las emociones?

3. Si una persona aparece luego de un tiempo de ruptura y de un momento a otro vuelve a desaparecer, se puede hacer una lectura de inestabilidad y frente a esto caben algunas preguntas: ¿la tomó esto por sorpresa?, ¿le parece que es una persona estable?, ¿le da paz y estabilidad emocional estar cerca de esta persona?

4. Cuando una persona simplemente aparece y desaparece, da una serie de hechos sobre los cuales tomar decisiones. A veces la gente se queda solo con una pequeña parte de la historia y esperan que la otra persona le dé respuestas claras, lo cual pareciera que no es su caso, pero la conducta de él le dan respuestas muy claras.

5. Cuando se analiza la conducta, se ven los hechos y la historia, se puede de forma inequívoca tomar decisiones, pero cuando hay procesos de estos y alguien dice: “yo necesito entender” o “es que yo lo quiero mucho”, lo cual puede ser válido, pues es una emoción, pero esta emoción no corresponde a los hechos, entonces, tiene una estructura de complicación, porque a veces se esperan cosas que no se sostienen en la realidad y por ahí es donde usted debería orientar su posición ante estos eventos.