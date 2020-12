“Creo que realmente no estoy bien, he tenido celos muy complejos, razón por la cual se terminó mi relación de pareja. Ella me dio un par de oportunidades, pero no logré controlar los celos y le generé muchos problemas. Soy una persona muy insegura y definitivamente creo que con ella ya no tengo ninguna posibilidad. Quiero hacer algo por mis celos, que me generan ansiedad, me enojo mucho, hago reclamos y creo que me siento deprimido”.