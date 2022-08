“No me parece que mamá traiga a vivir a casa a otro hombre”

“Mi madre tiene 56 años, se divorció hace dos años de mi papá y recientemente nos comunicó que tiene una relación y empezó a vivir con él. Esta persona es muy agradable, pero le dije a mi mamá que no me parece que traiga a vivir a la casa a otro hombre. Ella me dijo que esa es su casa y que no está metiendo a ningún hombre porque él es su pareja. Me dijo que si no estoy cómoda busque mi independencia y eso me dolió muchísimo”.

1. Parece que su madre tiene una visión adecuada a partir de lo que usted describe. La casa es de su madre, usted es hija y por tanto, tiene el beneficio de vivir en el hogar que ella construyó al lado de su padre, pero la maternidad no supone que ella bloquee sus procesos de crecimiento personal en virtud de lo que usted considere conveniente.

2. Usted debe respetar las decisiones de su mamá, la invitación que ella le está haciendo para que usted busque su independencia es válida si esto les va a crear conflicto. Es comprensible que se ponga triste y que le genere alguna situación de contradicción, pero es su madre la que decide y tiene todo el derecho porque está en el ejercicio de todas sus facultades para determinar su vida efectiva y el cómo va a administrar los bienes que son de su haber. Así que es momento de que usted se ubique en su adultez y que a partir de esta experiencia procure su independencia.

3. A veces los hijos adultos pretenden dirigir la vida de los padres, independientemente de la edad que tengan, salvo que haya alguna condición de deterioro mental que suponga alguna afectación en su capacidad consciente. A los hijos les corresponde respetar, comprender y avanzar. Lejos de ver en esto un conflicto, respete el hecho que su madre está decidiendo continuar con su vida y avanzar, y esto es motivo de respeto, porque a sus 56 años ella tiene todo el derecho de definir qué quiere y cómo lo quiere.