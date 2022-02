“No me siento satisfecha sexualmente, pero no sé cómo decírselo”

Mujer El deseo sexual en las mujeres se beneficia con una dieta baja en azúcares y carbohidratos.

“¿Cómo puedo decirle a mi pareja que necesita ayuda? Cuando tenemos intimidad él termina muy rápido y yo no me siento satisfecha. Es una gran persona, pero esto es lo único que no me encanta de él y no quisiera perderlo por decirle algo así”.

1. En cualquier tema afectivo, sexual, físico, económico, familiar o social, no se puede evitar la comunicación, porque dentro de cada uno opera el miedo al resentimiento o al abandono, por ejemplo. Si hay una situación que genera insatisfacción y se opta por la evasión, siempre habrá un tema no resuelto, que tarde o temprano crea fisuras que afectan la sana integración de la pareja.

2. En el campo sexual es sumamente importante que una pareja pueda hablar de sus expectativas y aspiraciones y de la dinámica sexual con tres principios: naturalidad, claridad, y propuesta de solución. Cuando son naturales, claros y propositivos, el tema no debe ser asumido desde lo personal, sino como una oportunidad de mejora. Por ejemplo: “mi amor me encantaría que revisemos el ritmo sexual que tenemos y la eyaculación porque me gustaría que puedas durar un poco más durante la actividad sexual”.

3. Claros, naturales directos, orientados al “trabajemos esto juntos, busquemos ayuda”. Un proceso de insatisfacción sexual que se maneja desde el silencio, tarde o temprano afecta el deseo, la frecuencia sexual, las iniciativas, la creatividad, y se van evitando.

4. Es importante tener claro la bondad, la responsabilidad, el buen trato, los detalles, pasarla bien, el trabajo y la cooperación, virtudes que se pueden rescatar de un ser humano, pero ante un conjunto de virtudes, no se pueden omitir las áreas de insatisfacción.

5. Muchas personas piensan: “bueno, no importa es muy trabajador”, pero pensar de esta manera los lleva a evadir procesos que podrían solventarse. Es un mito, y un grave error omitir lo que se piensa y siente, sobre todo cuando hay un área de insatisfacción.