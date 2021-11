“No necesito tener sexo y no me hace falta”

“Tengo una relación con una persona a la que quiero mucho, pero simplemente no me hace falta y no necesito tener sexo. Él ha sido muy comprensivo a lo largo de los años y me ha propuesto que busquemos ayuda, pero mi posición es muy simple, no me hace falta. Él está muy frustrado porque dice que no hago nada para que enfrentemos este tema y es cierto, pero él no lo acepta y debería aprender a vivir así. Él dice que no puede con esto”.

1. Hay un momento en la vida en el que no se puede estar peleando como en un esquema de poder, para saber quién tiene la razón. Ambos se tildan de egoístas, así que no lograr conciliar con la situación, o procurar cambios que traigan beneficios a ambas partes.

2. Usted considera que no necesita una vida sexual activa, a pesar de que él le ha propuesto buscar ayuda, pero usted no se adhiere y su posición es simplemente no y piensa que él tiene que aceptar. Ustedes van a tener que enfrentar la viabilidad de esta relación.

3. Usted habla de un proceso de años y ciertamente se puede validar su posición, nadie la puede obligar a hacer algo que no quiere, pero si las aspiraciones de su pareja consisten en una vida afectiva y sexual activa y hay una posición radical negativa, esto genera un eje de incompatibilidad que deben revisar.

4. Están llamados a evaluar si su posición individual ante una situación suma bienestar o si están creando una estructura de tensión, que no facilita sus vidas, atrincherarse de forma inflexible no contribuye al bienestar emocional.

5. Llega un punto en el que si una persona tiene un no claro por las razones que sea y la contraparte no acepta, entonces cuál sería la propuesta. Estar en una relación implica un proceso de crecimiento personal donde se conserva la individualidad y tienen derecho a ser respetados en sus posiciones, pero también están llamados a buscar la conciliación. Le recomiendo buscar ayuda.