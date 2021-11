“No piensa casarse porque no desea perder la comodidad de vivir con sus papás”

Si alguien da la misma respuesta siempre, entonces lo mejor es cambiar la pregunta. (Kimberly Zamora)

“Mi pareja dice que me ama mucho, pero que no espere que vivamos juntos o nos casemos, aunque él reconoce que ese es mi sueño. Me dice que él no se ve viviendo con nadie porque no está dispuesto a perder la comodidad que tiene en la casa de sus padres. Yo le digo que se trata de empezar una nueva vida, pero él responde que bajo ninguna circunstancia se va a casar, que él así está bien. Ya tenemos 34 años cada uno y no se cómo entender esto y por más que le pregunto siempre me da la misma respuesta”.

1. Llega un momento en la vida en la que si se hace un análisis de algunas situaciones de la vida se entiende que son claras, pero que lamentablemente no se desean aceptar.

2. Usted quiere un proyecto de convivencia, pero él no se visualiza en un proyecto de relación, porque no quiere dejar la comodidad de la casa de sus padres, le pregunto ¿esto es compatible con sus aspiraciones?

3. Usted afirma que no importa cuantas veces lo pregunte, la respuesta siempre es la misma, entonces tiene dos opciones, seguir bajo el esquema que él propone, mientras tanto usted seguirá ilusionada, la otra es tomar todos los datos y analizar sus decisiones, con un enfoque realista.

4. Caminar por la vida con el esquema de “no entiende qué pasa”, no genera resultados positivos, hay personas que se dicen a sí mismos: “no puedo aceptar esta situación”, pero igual siguen en el mismo ciclo, esto lo que requiere es asumir la realidad, o darse cuenta de que están en caminos diferentes y si esto no tiene vuelta, lo mejor es aceptarlo.

5. En todo caso, él es claro, no quiere nada más de lo que tiene en este momento y pareciera ser que enfatiza este modelo de relación como el que quiere para toda su vida, ¿dónde está la duda? ¿No le parece que usted debe revisar su escucha? Quizá tomar la decisión de buscar terapia para que pueda integrar la realidad a su vida es lo más conveniente.