“Mi hija tiene 25 años, es profesional e independiente, pero vive con nosotros y hace mes y medio se vino a quedar el novio y no se ha ido. Me molesta porque mi hija nos pide que le hagamos ciertas comidas a él. El muchacho se levanta y me pide que le haga comida, abre la refrigeradora y toma el jugo de naranja directamente de la botella y nosotros no podemos decirle nada a mi hija porque se enoja y pega gritos, aunque ella no aporta nada económicamente. Quisiera decirle que no nos gusta esto, pero sería tener problemas muy graves con ella”.

"Ella no aporta nada económicamente a la casa, agarraron el televisor de la sala y lo metieron al cuarto y Dios libre decirle algo porque sería un caos. Quisiera poder decirle a mi hija que no nos gusta esto", cuenta la lectora.

1. Ustedes son los padres y aunque su hija sea adulta e independiente hay que dimensionar las cosas en la realidad. Ella es profesional, vive con ustedes, pero la mantienen y no aporta nada a la casa. Además optan por silenciarse porque ella reacciona de forma brusca.

2. Acá hay temas de fondo aún más complejos porque ustedes como padres dicen no poder hacer nada para evitar problemas con su hija por tanto se quedan callados, pero así no van a resolver este tema.

3. ¿Por qué no ponen límites?, ¿por qué los enojos de ella los paralizan?, ¿por qué le permiten hacer lo que sea?, ¿por qué siguen las instrucciones de su hija? Todas estas preguntas merecen un análisis más profundo y ustedes necesitan hacer una revisión terapéutica, porque no se trata de permitir que los hijos hagan lo que sea para evitar un conflicto.

4. Hay muchos temas de familia o de pareja en los que las personas suelen pensar “si no hablo, lo evado o me callo, vamos a estar bien”, pero hay un conflicto silencioso donde hay una incomodidad progresiva que acrecienta la tensión interna y no hablar, ciertamente nos hace creer que estamos bien, puesto que se evita el conflicto, pero realmente no es así.

5. El tema no es cómo sobrellevar esto en silencio, mientras su hija toma decisiones. Ustedes deben asumir esto y si carecen de la herramientas para manejarlo, le recomiendo que busquen ayuda terapéutica pronto.