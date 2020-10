“Doctor, no pude tener hijos y eso ha hecho que me convierta en una mujer triste. Ha sido un proceso difícil y hoy lo entiendo y lo acepto, pero estoy en una etapa de la vida en la que mis primas, mis amigas y mis conocidos ya empiezan a tener hijos, y eso es muy duro para mí. A veces siento que aunque lo entiendo, me siento como deprimida. Tengo un muy buen esposo que me comprende y me trata con mucho cariño y respeto, pero como que he perdido el brillo de la vida”.