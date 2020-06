“Creo que no puedo más con mi noviazgo porque mi pareja nunca tiene tiempo. Ahora con esto de la pandemia cada uno anda por su lado y si yo no lo llamo, él no lo hace. Esta semana hice la prueba y no le escribí en un montón de días esperando que él tomara la iniciativa, pero no lo hizo, entonces, le dije que dejáramos las cosas así. Él tan solo me dijo: “Ok, perfecto”, y agregó que ya no quería seguir. Así terminó todo”.