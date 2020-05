“Mi novia me está pidiendo tiempo. Nosotros tratamos de vernos con mucha frecuencia y hablamos también muchísimo, no obstante, hay días en los que no puedo seguir el ritmo de ella porque tenemos trabajos muy diferentes. Ella dispone de muchísimo más tiempo, pero yo tengo que estar atendiendo mucha gente y se me hace muy difícil. Ella dice que cuando uno quiere lo hace, que todo lo demás son excusas. Yo puedo mejorar, pero también quiero comprensión, lo que pasa es que siento que pone todo como que si fuera culpa mía”.