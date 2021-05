“Quiero pensar que estoy haciendo las cosas bien, pero no sé. Me sentía muy bien con mi novia y teníamos seis años de relación, pero por la pandemia nos alejamos un poco y me interesó otra persona. Antes de cometer un error hablé con mi novia y le dije que no me sentía bien y terminamos. Somos novios desde los 17 años y tengo 23. Con la otra muchacha todavía no tengo una relación, pero mi novia dice que no me va a perdonar nunca y no quiere aceptar que lo nuestro se terminó. Ella no me deja en paz y corté toda comunicación, pero a veces me siento mal”.