“El amor de mi vida me dijo que ya no quería nada más conmigo. Hemos sido pareja desde los 14 años y yo quiero casarme, pero él no. Creo que merezco ser su esposa, pero él me dijo que hace mucho tiempo quería terminar, pero no se había animado. Ya tenemos tres meses de haber terminado y aunque lo busco por todos lados, no me responde. He hablado con su mamá, con su hermana y nadie me dice nada. Creo que después de 18 años él me debe esto y no puede irse así nada más”.