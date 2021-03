“Vivo atrapada en un matrimonio con un hombre muy difícil, en el que solo lo que él dice está bien. Por ejemplo, si dejo que mis hijos coman pan, dice que soy una mala madre porque los estoy engordando. Todo el tiempo critica la casa, la forma en la que lavo, cocino y plancho. Además tengo un trabajo y él únicamente paga la hipoteca y las escuelas. Le he dicho que no quiero tener sexo con él porque es muy grosero y su respuesta es: ‘no se preocupe, a mí me sobran’. Me siento muy mal y no sé qué hacer”.