“Tengo ocho años de convivir con mi pareja. Él está separado y le he insistido muchísimo que resuelva el tema del divorcio, pero no lo hace. La exesposa es muy difícil y él no le pone ningún límite, mi preocupación es que hemos comprado un par de cosas, un lote y un carro, están a nombre de él y yo las pago, si algo pasa, ¿cómo quedo yo? Dice que aunque se divorcie, él conmigo no se casa, esto me duele mucho”.