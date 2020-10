3. Es un proceso doloroso, máxime cuando de una u otra manera hemos creído en alguien y apostado todo, esperando que haya una curva de mejora, pero si no hay un cambio real, se deben tomar decisiones con base en hechos y no en emociones, aunque no podamos dejar estas de lado. Lo cierto es que usted está en todo su derecho de analizar, pensar y decidir realmente qué es lo que quiere hacer.