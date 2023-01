¡No soportó más dolor! La última decisión de la esposa de Dani Alves

Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, detenido en una cárcel de Barcelona por una supuesta violación, le habría pedido el divorcio al futbolista, según publicó el diario Sport.

Sanz, a quien hace poco se le murió la mamá, ha estado pasando períodos muy fuertes de dolor y por eso habría decidido separarse de su marido, quien habría aceptado, en una de sus declaraciones, haber tenido relaciones, pero de forma consensuada con la mujer que lo acusa de la agresión.

Dani Alves y Joana Sanz (Tomada de Instagram)

Según el programa de Ana Rosa, en España, la modelo quería ser quien le comunicara su decisión a Alves, pero, al parecer, finalmente lo hará el equipo legal de ella.

La decisión se veía venir, pues la modelo eliminó fotos de su Instagram junto a su marido.

Si bien en principio lo había apoyado a través de historias de Instagram, la modelo intentó desligarse.

El futbolista brasileño, reconocido por su exitosa carrera en el Sevilla, FC Barcelona (donde compartió cancha con Lionel Messi), París Saint-Germain, Juventus y en la selección brasileña, recibió la denuncia de una joven de 23 años, quien lo acusó de una agresión sexual en un boliche de Barcelona el 30 de diciembre pasado y reveló los estremecedores detalles.

El antes y después del feed del Instagram de Joana Sanz Hace unos días, el futbolista viajó a Barcelona debido al grave estado de salud de su suegra y fue detenido por la policía de Cataluña para quedar a disposición de la Justicia.

En los primeros días en que se dio a conocer los detalles de cómo fue la agresión sexual, Joana Sanz decidió apoyar a su marido a través de historias de Instagram y prometió acompañarlo.

La historia de la pareja tomada de la mano y la frase “together” (juntos en inglés) fue el indicio más claro; sin embargo, en las últimas horas borró todas las publicaciones junto a él de su feed y, en su lugar, dejó las que eran publicidades para marcas.

Una de las imágenes de Joana Sans y Dani Alves En todo este contexto, falleció la mamá de la española y dejó un mensaje a través de sus historias de Instagram.

”Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento“, introdujo.

Luego agregó: “Mi madre ha fallecido hace una semana, a penas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido a los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno“.

Además, este viernes, Joana Sanz compartió capturas de los agresivos mensajes que recibe mediante la red social.

“Eres un pedazo de hija de ...! Tu marido es un violador”, " Cómplice de un violador “, “¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por su dinero”, fueron algunos mensajes de desconocidos que recibió.

Cómo fue la estrategia de la policía para detener al futbolista Una joven de 23 años asegura que el brasileño la violó el 30 de diciembre en el boliche Sutton, ubicado en Barcelona.

Después de invitar a la víctima y a sus amigas a un sector VIP, Dani Alves la llevó al baño, donde habría sucedido el abuso sexual.

A partir de allí, comenzó la investigación sobre el futbolista que antes del escándalo jugaba en los Pumas de la UNAM , en México.

Una serie de testimonios y las versiones contradictorias que dio el brasileño sobre lo que ocurrió esa noche complicaron su situación y actualmente continúa con prisión preventiva.

Aunque el caso recién salió a la luz hace algunos días, la denuncia se ratificó el 2 de enero, justo cuando el presunto victimario abandonó el país.

Gracias a la reserva con la que se manejó la investigación en el comienzo, el futbolista efectivamente volvió a España.

El motivo del viaje fue el mal estado de salud de su suegra, la madre de Joana Sanz, algo con que las autoridades contaban y por lo que decidieron esperar sin informar la situación a los medios.

Con esa misma cautela, la policía le informó al defensor de 39 años que tenía que declarar por cuestión de protocolo y se acordó con la representación del acusado hacerlo en privado, sin que se llevara a cabo una detención en la vivienda del brasileño.

A partir de allí, las contradictorias declaraciones de Alves, las pruebas recogidas hasta el momento y los recursos económicos que el brasileño tiene para fugarse motivaron que se dicte la prisión preventiva.