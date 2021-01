“Me cuesta aceptar que mi relación no funciona y todo mundo me lo dice, pero decido seguir porque creo que no puedo quedarme con la idea de que no va a funcionar. Para mí seguir luchando es importante, aunque me sienta desgastada, pero mi pareja es muy complicada. Sé que no soy feliz, pero prefiero luchar y tener esperanza que estar sola y no saber qué va a pasar con mi vida”.