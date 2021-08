“No soy muy creativa en la cama y esto me ha afectado mucho”

“No soy muy creativa en la cama, tengo casi 40 años y esto es algo que me ha afectado mucho. Mi pareja es un buen hombre, una gran persona y hemos hablado de esto varias veces, pero a mí me cuesta, me da vergüenza y no soy creativa. No sé por dónde empezar”.

1. Es muy importante que todas las personas hagan una revisión de los conceptos que tienen en la base de su forma de ser, pues esto determina en su conducta la expresión emocional y, por supuesto, puede impactar también la forma en la que vive su vida sexual.

2. Está llamada a revisar por qué a veces, respecto al sexo, tiene una visión de inexpresión, falta de creatividad, monotonía, miedo o vergüenza. Identificar esto es para trabajar en procesos de formación emocional y sexual, pero no se acostumbra hacer. Esto no puede ser abordado desde la culpa o llevarla a sentirse una persona incapaz de cambiar, necesariamente hay que entrarle a la formación emocional, así como también, a su historia sexual para saber qué podría estar afectando la forma en la que en vive su presente con respecto a la sexualidad.

3. La sexualidad como cualquier otra área en la vida tiene que pasar por la lectura o el estudio para abrirse al aprendizaje, y en ocasiones por el apoyo terapéutico para poder crear visiones más amplias que posibiliten una vivencia plena y libre que esté asociada a la realización afectiva y sexual como parte de su proyecto personal de desarrollo, y por supuesto, como parte importantísima de un proyecto de pareja.

4. Esto no es algo para sentirse mal, es un tema que usted puede revisar a partir de la lectura, la formación y actualmente hay muchos recursos digitales en este sentido, pero también le convendría buscar apoyo profesional en esta área para poder crecer y subsanar aquellos conceptos que tal vez con una revisadita le puedan cambiar la perspectiva y ver lo que le sucede de una manera diferente.