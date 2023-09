¡No todo es color de rosa! Laura Ortega hizo unas confesiones sobre su relación con Fernán Faerron

Laura Orteha habló de su relación con Fernán Faerron. Archívo. (Instagram)

Laura Ortega siempre ha sido muy abierta al referirse a su relación con el jugador Fernán Faerron.

La macha se puso a jugar preguntas y repuestas en su cuenta de Instagram, por lo que uno de sus seguidores se mandó a preguntarle: “¿Hay aspectos negativos de ser novia de un futbolista?”, por lo que la curvilínea respondió con la sinceridad que le caracteriza.

“No siento como que haya algo negativo, pero está el tema de los horarios de trabajo, entre semana solo nos vemos hasta la noche porque él sale de madrugada y ya cuando regresa, yo me voy para el trabajo y regreso tarde-noche, entre semana sabemos que no tenemos tanto tiempo juntos y la cosa es que los fines de semana siempre tiene partido o entrenamiento, entonces ya no podemos salir de San José o hacer planes porque nunca se sabe a qué hora va a entrenar o si va tener tiempo o no, es lo único a lo que me he tenido que acostumbrar”.

Además, añadió que ella piensa que los fines de semana son para estar en familia y que por lo general hacen planes con sus papás.

A Ortega también le hicieron un comentario que llamó mucho la atención: “La gente asocia que ser novia de un jugador es malo, porque dicen que son perrillos...”.

Laura dice que ella ella creía lo mismo y de hecho decía que nunca saldría con un futbolista por ese pensamiento.

“Yo decía: ‘no, nunca jamás’, y ahora estoy casi casada, más que cuando estuve casada”.

Laura Ortega y Fernán Faerrón. Instagram

Recordemos que Ortega estuvo casada con el piloto Danny Formal por un año, su relación se volvió bastante conocida por la forma en la que terminaron, ya que la guapa terminó andando y hasta viviendo con André Solano, quien fue archirrival en la pista de Formal; sin embargo esa relación tampoco fue tan duradera.

Para finales del 2022, Faerron dio a conocer los rumores sobre la relación que tenía con la guapa y ahora viven muy felices y hasta casita compraron juntos, señales de que la relación va muy en serio.

LEA MÁS: Laura Ortega eriza la piel con mensaje que recuerda al bebito que perdió

“Mientras que Fernán me siga demostrando la persona que ha sido hasta el momento, caballeroso, leal, respetuoso y dedicado, todo bien, esperemos que así continúe”, sentenció la macha.