“Nosotros nos conocimos por medio de una amiga y desde el principio me pareció una persona maravillosa. Empezamos a hablar mucho y pasar tiempo juntos. Ahora lo entiendo, pero en aquel momento no, pues me decía que no se sentía listo para tener una relación pero actuaba como si quisiera iniciar algo serio. Empezamos a vernos casi a diario, pero después cambió y ya no era igual de cariñoso, empezó a poner muchas excusas y se perdía por días. Traté de darle su espacio, pero me dijo que lo estaba ahogando y que lo presionaba. Luego me dejó de contestar y por mucho tiempo creí que era mi culpa hasta que me di cuenta de que él no estaba listo”.