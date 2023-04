No va a creer con cuántas mujeres se acostó el actor Andrés García

Andrés García fue tan galán que aseguró que se llegó a acostar con más de 800 mujeres cuando era joven. Archivo

Andrés García no solo ganó popularidad por su gran talento artístico para la actuación, sino también por su atractivo aspecto físico y por algo le apodaron el galán del cine de oro mexicano.

En una de sus últimas entrevistas confesó que llegó a intentar contar con cuántas mujeres se llegó a acostar, pero que fueron tantas, que perdió la cuenta.

El actor de origen dominicano y quien falleció este 4 de abril, a los 81 años, aseguró que estuvo con más de 800 mujeres en un lapso de 10 años.

“Muy difícil, muy difícil, no podría yo ponerme a contar a todas porque no sé en realidad, pero sí le puedo decir que cuando yo era joven empecé a contar como a los 16 años, yo empecé a contar con cuántas mujeres me había acostado y seguí contándolas como hasta los 26, como 10 años estuve contando, cuando vi que iba por 800 ya paré de contar, pero tenía yo como 26 o 27 años, entonces digamos que de ahí a los 80 que voy a cumplir ya pronto, imagínese cuántas que no quiero ni saber”, mencionó.

García, quien tuvo una trayectoria de más de 50 años en el cine y la televisión, también dijo no arrepentirse de ninguna relación sexual que tuvo y más bien recomendó hacer el amor y olvidarse de la pandemia.

“Es una maravilla hacer el amor, se los recomiendo, hagan el amor y olvídense de la pandemia”, agregó.

El galán murió luego de tener cirrosis, fibromialgia y de padecer de una condición que destruía sus glóbulos rojos.