Nominan a músico costarricense al Latin Grammy 2024

La entrega de premios Latin Grammy 2024 serán en noviembre.

Este martes se dio a conocer la lista de nominados a los premios Latin Grammy 2024 y en esta figura el nombre de un músico costarricense.

Se trata de Carlomagno Araya, quien es uno de los cinco nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Instrumental.

Esta es la primera vez que un tico podría ganar una estatuilla en dicha categoría, pero habrá que esperar a la ceremonia oficial de entrega de premios que será el próximo 14 de noviembre.

La gran noticia llega de la mano de la producción “Claude Bolling Goes Latin: Suite for Flute and Latin Music Ensemble”, un disco hecho en Costa Rica producido y arreglado por Carlomagno en su estudio personal DRUMIT STUDIO.

En este disco participaron el flautista puertorriqueño José Valentino; mezclado por el ingeniero Eduardo Martínez de Venezuela y masterizado por Eduardo “Gualo” Jaramillo, en Miami. También el elenco de músicos involucrados incluye a Jorge Glem, Ernesto Laya, Eduardo Montero, Jamie Ousley y Ramses Araya.

El disco Claude Bolling Goes latin: Suite for Flute and Latin Music Ensemble”, producido por el músico tico, fue nominado al Latin Grammy 2024.

Carlomagno Araya nació en San José, en 1969, y a muy temprana edad inició su formación musical en percusión clásica en el Conservatorio Castella, y a los 18 años se inició como baterista. Dos años después se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, donde estuvo por 25 años.

En el 2016 decidió regresar a Costa Rica y actualmente es académico catedrático en la Escuela de Música de la Universidad Nacional, en Heredia.