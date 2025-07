Norval Calvo lo vuelve a hacer y ahora la víctima fue José María Figueres

Norval Calvo es un genio del humor y la imitación en Costa Rica. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Norval Calvo sigue confirmando por qué es un “genio” del humor y la imitación en Costa Rica.

El director de Pelando el ojo la volvió a hacer con una parodia inspirada en el expresidente José María Figueres relacionada con sus salidas del país.

Calvo desempolvó un muñeco de látex que tiene del exmandatario, de muchos de los que hizo de varias personalidades en el 2016 para un proyecto digital, y bromeó sobre el asunto.

“Hola amigos y amigas, le saluda José María. Me vine a Suiza la semana pasada con la única razón de conocer al abuelo de Heidi, Heidi y Clarita. Me traje tamales para que no me falten en Suiza. Los dejo y si creen que la otra semana voy a estar en Costa Rica, mírela, así se para la lora”, dijo el Chema Figueres de Calvo.

Norval Calvo hace parodia de José María Figueres

Norval es el imitador oficial de Figueres en Pelando el ojo y se valió de los rumores de los últimos días acerca de la salida de José María del país para su jocoso video de humor.

El video de la parodia lo compartieron en el Instagram de Pelando el ojo y suma muchas reacciones.

Hace unos días, Calvo también dio mucho de qué hablar con una parodia de Óscar Sánchez inspirada en la cancelación de la visa al expresidente.