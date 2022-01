“Nos acercamos por la muerte de mi exsuegro y creí que habíamos vuelto”

“A mi exnovio se le murió el papá en diciembre, así que nos acercamos por la muerte de mi exsuegro y yo creí que habíamos vuelto, porque empezamos a hablar mucho. Me quedé en su casa dos días, dormimos juntos y recientemente me dio las gracias por el apoyo y me dijo que tenía que enfrentar esto solo. Le dije que pensé que habíamos vuelto y respondió que sintió que yo era una amiga que estaba para darle apoyo y aunque tuvimos sexo, dice que eso solo fue algo que sucedió y que no significa nada. No puedo creer que me trate de esa manera”.

1. Puede ser que a partir de sus expectativas de acercamiento, en un momento de duelo, donde volvieron a verse, comunicarse, intimaron a nivel emocional y sexual, usted pensara que volvieron, pero hay una pregunta central: ¿lo hablaron? o ¿lo plantearon?, o solo fue algo que usted creyó que estaba sucediendo.

2. Suena muy duro, pero ahora usted sabe qué terreno está pisando. Él la ve a usted como a una amiga que le dio apoyo en una etapa de duelo y eso significó para él un soporte. Ahora él le dice que necesita estar solo para avanzar en su duelo, por lo que pareciera que nunca hubo una perspectiva de vinculación de pareja.

3. Acercarse a una persona para dar apoyo no significa que necesariamente sea una reconciliación, así que este es un momento para que usted se ubique. Respóndase esta pregunta: ¿qué papel va a jugar usted en esto?, ¿qué aprendió a partir de esta experiencia?, porque en realidad parece que él está pidiendo distancia.

4. Frente esta realidad puede quedarse con el dolor, la contradicción, el enojo o cargarse de resentimiento, o mejor aún, ubicarse y reconocer que hay una serie de vacíos en este acercamiento que gestaron dudas y contradicciones, pero ante la claridad expresada lo que corresponde es que usted avance, trabaje y no se quede pegada en un lugar donde claramente no tienen las mismas expectativas.