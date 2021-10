“Nos divorciamos y él solo pregunta por el tema de los hijos”

“Es duro acostumbrarme a un proceso de divorcio. Mi esposo simplemente me dijo que no quería nada más y nos divorciamos muy rápido, pero no logro asimilar el hecho de que ya no pregunta por mí. No se interesa por nada de lo qué me pasa, solo pregunta por el tema de los hijos. Sé que es lo correcto, pero me pregunto por qué no le interesa absolutamente nada sobre cómo me siento. Un día de estos se lo reclamé y me dijo que ahora solo hablemos de los hijos y que no tenemos ningún otro tema a tratar”.

1. Desvincularse es uno de los procesos que a veces cuesta más asimilar. Al firmar el documento de divorcio no necesariamente se eliminan sus expectativas emocionales, puesto que se requiere un tiempo para darse cuenta de que dejaron de ser pareja y que se convierten simplemente en padres.

2. Ahora, al plantear este proceso de esta manera es muy sano, en alguna medida, tener muy claro que la vida personal deja de ser un tema para ambos, y si se concentran en el proceso de relación con los hijos, como eje central de este nuevo proceso, permitirá que las cosas suelan ser un poco más estables.

3. Tiene que darse tiempo para comprender que frente a un divorcio se recupera la individualidad y cada uno es gestor de sus decisiones. Es un nuevo proyecto de vida y desde ahí hay que empezar a operar desde la independencia, la autonomía y el respeto a la privacidad de la pareja.

4. Ciertamente, esto es un proceso y no hay que tratar de no tomárselo a nivel personal, sino estar ubicada en su actual situación, ya que ahora no son pareja, únicamente son padres, y desde ahí debe comprender la posición de él como un tema de respeto a las decisiones tomadas, firmadas y ejecutadas por ustedes. A mayor claridad se va a dar una menor probabilidad de conflicto. Caminar sobre esta senda, entorno los hijos, puede procurar mayor estabilidad a corto, mediano y largo plazo.