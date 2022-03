“Nos fuimos de fiesta y nos acostamos, pero él no entiende que somos solo amigos”

“Me siento como en la canción de Yuridia que dice: “los amigos no se besan ni se llaman a las tres de la mañana”. Tengo a un amigo que quiero mucho, nos llevamos muy bien y un día nos fuimos de fiesta y nos acostamos, luego pasó varias veces. No quiero sonar fría, pero para mí solo fueron buenos momentos, pero él se ha puesto demasiado romántico y a mí no me gusta. Ya le dije que solo somos amigos y que esto no va a volver a pasar. Él solo me manda canciones, flores, regalos y chocolates, porque dice que descubrió a la mujer de su vida, y yo tengo muy claro que él solo fue una persona con la que tuve un momento mágico en la vida y punto”.

1. Cuando se tiene claridad respecto a lo que se desea en la vida, este debe ser su foco de atención. Usted tiene muy claro que esta relación es sólo una amistad y que no es posible incursionar en un tema afectivo, que no va ir más allá de la actividad sexual momentánea y ha dejado el mensaje claro, así que la otra personas es la que debe asumir entender, comprender y ubicarse.

2. Él permanece en una frecuencia de conquista y se niega a aceptar el hecho de que usted solo lo ve como un amigo. Adicional a esto, ya no hay actividad sexual y eventualmente podría tensar esta relación. Él debería asumirlo, usted ha sido clara, si esto no se respeta, quizá tenga que poner límites y modificar la relación que tenían.

3. Llegó el momento de tener una conversación con esta persona y establecer los límites y, si él no lo entiende, no lo acepta o no lo asume quizá tenga que evaluar si es viable o no perpetuar la relación de amistad, pues caminan por diferentes vías.

4. Se debe tener una responsabilidad afectiva, con la interpretación correcta de los hechos, para que las aspiraciones concuerdan con la realidad, cuando esto no es así, difícilmente va a tener paz interior. Si usted no se siente cómoda con la situación, evalúe las decisiones para recuperar la claridad y la estabilidad emocional.