“Vivo con mi novio hace tres años y no sé si tengo un problema, ya que me aburrí de mi relación. Creo que nos precipitamos y empezamos a vivir juntos sin pensarlo, pero sé que no quiero esto para mí y no puedo engañarme. Sé que lo quiero, pero como a un amigo. Hace más de un año me di cuenta que no es la persona con la que quiero estar”.

"Sé que lo quiero, pero como un amigo, pero decir la verdad me preocupa", dice la lectora. "Sé que lo quiero, pero como un amigo, pero decir la verdad me preocupa", dice la lectora.

1. Muchas relaciones pasan del noviazgo al de convivencia bajo el mismo techo bajo la óptica de que se quieren mucho, tal vez sin haber evaluado a fondo si tienen todos los componentes de vinculación que se requieren para establecer el siguiente nivel.

2. A nivel de revisión general se tiene que partir de algunos principios:

a. La atracción tiene que convertirse en admiración.

b. Tiene que haber estabilidad emocional por parte de ambos para que la funcionalidad del proyecto de pareja sea lo mejor posible.

c. Las estructuras de comunicación tienen que permitir la construcción de acuerdos que les permitan consolidar las bases de la relación.

d. Revisar los niveles de compromiso.

e. La capacidad de planificar la relación.

f. La flexibilidad suficiente para estar en constante mejora.

3. Cuando estos ejes fallan y piensan: “me equivoqué” o “nos equivocamos”, lo mejor es tener una conversación abierta, clara y transparente, luego de haber analizado que no hay alternativas de solución. La decisión de disolver el vínculo no responde a una emoción impulsiva, se trata de un acto de profunda honestidad consigo mismo y con la pareja.

4. Antes de enfrascarse en proyectos más grandes como comprometer sus finanzas, asumir hipotecas o proyectos de maternidad, se debe tener la convicción absoluta sobre por qué quieren estar juntos, si esta estructura de convicción les hace darse cuenta de que hay un afecto que no los vincula, entonces deben comunicarlo. Evalúenlo, busquen ayuda y ojalá que las decisiones que tomen les permitan trazar un camino de estabilidad.