“Mi esposo y yo estamos separados, ya él incluso tiene una nueva relación, pero al final no tomamos ninguna decisión. Tenemos dos hijos, él sigue llegando los fines de semana a verlos, se queda todo el domingo en la casa, yo lo atiendo, salimos a pasear juntos, pero no les ha contado que ya vive con alguien. Me dice que no me da el divorcio porque él cree en el matrimonio, pero a la vez me dice que no va a volver conmigo, entonces, no lo entiendo, yo quiero poder continuar con mi vida, por otro lado le dice a mis hijos que él no regresa porque yo no quiero”.