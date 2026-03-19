Noticias Columbia ficha a destacado periodista que fue figura de Repretel

Noticias Columbia confirma la llegada del periodista Paul Ulloa a su noticiero. (redes/Instagram)

Noticias Columbia anunció este jueves un movimiento que no pasó desapercibido entre los medios de comunicación: la llegada de un periodista con amplia trayectoria en televisión.

Se trata de Paul Ulloa, quien durante años fue figura de Repretel y ahora asume un rol clave dentro de la radio 98.7 F.M.

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Ulloa se incorporó como jefe de redacción y contenido, un puesto estratégico desde el cual tendrá peso en la línea informativa del medio.

El destacado comunicador fue director del desaparecido noticiero NC Once, de canal 11, y más recientemente lideró el noticiero del nuevo Extra.

La noticia fue confirmada por la propia emisora a través de sus redes sociales: “El periodista Paul Ulloa se incorpora como nuevo jefe de redacción y contenido de Noticias Columbia”.

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Evelyn Fachler es la directora de este noticiero, quien además fue su compañera también en NC Once y en Repretel años atrás, por lo que volverán a trabajar juntos.

Con este fichaje, Columbia refuerza su equipo con una figura de experiencia, en momentos donde la competencia por la audiencia está cada vez más fuerte.