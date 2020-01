– Es complicado. Ahora trato de hablar con cuidado porque en su momento también fui muy criticada y me sentí mal las veces que la gente decía cosas que no son, pero uno no puede juzgar ni asegurar nada porque uno no tiene la verdad absoluta. Siempre trato de mantener esa línea al dar mis comentarios, sin tratar mal a nadie y sin asegurar que las cosas son así, especialmente si no estoy completamente segura, porque tampoco se busca hacer sentir a alguien mal.