“Estaba dormida cuando alguien entró a mi habitación. No tenía idea hasta que vi al hombre con el cuchillo. No llevaba ropa puesta y me quedé debajo de las sábanas. “Me dijeron que no me moviera y me preguntaron: ‘¿Dónde está el dinero y las joyas?’ Les hice saber que el dinero estaba en el cajón izquierdo”.