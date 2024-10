Novia de Liam Payne se pronuncia tras muerte del ex-One Direction

Liam Payne y Kate Cassidy tenían casi tres años juntos. (Instagram)

Tras varios días de la trágica muerte de Liam Payne, su novia, la espectacular modelo Kate Cassidy, se pronunció en sus redes en un mensaje donde le declara el amor al ex-One Direction y pide espacio para superar su muerte.

Cassidy publicó el viernes en sus historias de Instagram un breve mensaje que firmó con el número “444″, que según la numerología representa protección y guía ante momentos de cambio, proceso que, sin duda, enfrenta la guapísima rubia.

Kate primero agradeció a la gente por todo el cariño expresado desde el miércoles 16 de octubre, cuando trascendió el fallecimiento del británico tras caer del tercer piso de un hotel ubicado en calle Costa Rica, en Palermo, Buenos Aires, Argentina.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado”, dijo la joven de 24 años.

La segunda parte del mensaje lo dedicó al artista, quien murió a sus 31 años producto de un politraumatismo en el cráneo, que le provocó una hemorragia interna y externa, según los resultados preliminares de la autopsia dados a conocer el viernes.

“Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te amo, Liam”, agregó.

Kate Cassidy compartió este mensaje varios días después de la muerte de Liam Payne. (Instagram)

Kate y Liam tenían casi tres años de relación. La primera vez que aparecieron públicamente juntos fue en el 2022.

Cassidy estaba con Liam en Argentina, pero al momento de la emergencia estaba fuera del hotel.

Valga mencionar que la guapa no es la mamá de Bear, el hijo de 7 años de Liam. El niño fue fruto de la relación del cantante con Cheryl Cole, quien también se pronunció sobre la muerte del artista.

“Mientras trato de navegar este evento trascendental e intento superar mi propia pena en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano. Liam no sólo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre”, dice parte del mensaje que Cole posteó en Instagram, también el viernes.

Liam Payne y Kate Cassidy compartían mucho de su tiempo juntos. (Instagram)

