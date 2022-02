Novia de Sherman Guity e hija de Chito el del cocodrilo, se convirtió en reina de belleza

Shakira Graham Shakira Graham es la nueva Miss Mesoamérica. Cortesía.

La joven siquirreña Shakira Graham, hija de Gilberto Shedden, el conocido Chito, el del cocodrilo Pocho y novia del atleta Sherman Guity, se coronó reina del concurso Miss Mesoamérica.

Shaki, de 20 años, estuvo el pasado fin de semana representando al país en Guatemala, donde compitió contra 14 bellas muchachas del continente. En segundo lugar quedó la chica de Brasil.

Además de la corona, la tica ganó los premios al mejor traje típico y al mejor vestuario.

“Creo que la preparación que llevé fue muy importante, me esforcé bastante en temas de vestuario y yo quería ir espectacular. Cuidé muchos los detalles y siento que a la hora de la entrevista pude expresarme bien, con el lenguaje verbal, pero también el no verbal”, dijo Graham, quien estudia Comunicación y Relaciones Públicas.

Ella se preparó con la exmiss Costa Rica Karina Ramos y con Tania Flores, quien fue la directora del concurso a nivel nacional.

Esta es la primera vez que participa en un concurso en la categoría Miss.

Anteriormente la limonense ganó dos certámenes en la categoría de teenager (adolescente): el Miss Teen América, en México, y el Miss Teen Latinoamérica, en Colombia.

Shakira Graham Shakira Graham dejó el nombre de Costa Rica en alto. Cortesía.

Orgullosos

La siquirreña cuenta que tanto sus padres, como su novio, están muy alegres y orgullosos de lo que hizo, incluso Sherman compartió un reportaje que le hicieron a ella en un periódico guatemalteco.

“Sherman ha estado muy feliz, él iba a viajar conmigo, pero por un asunto de un papel de vacunación no pudo (no salía registrada la vacuna), pero me apoyó durante todo el proceso y ahora está muy orgulloso, compartió en redes la entrevista que me hicieron en el periódico diciendo que tiene una reina, la verdad es que ha sido un gran soporte”, contó.

Shakira afirma que al principio a su papá no le gustaban los concursos, pero poco a poco se le fue quitando la idea, al punto que ahora hasta pancartas ha hecho para apoyarla.

“Yo me fui de Siquirres a los quince años y sabía que tenía que acordarme de los valores que me inculcaron en el hogar para ser una persona de bien y no estar en situaciones de riesgo. Al principio a él le costaba, pero ahora cada vez que voy a un certamen me ayuda hasta a escoger la ropa, me pide fotos y videos”.

La guapa agregó que admira mucho a su papá y que, en parte, por eso son muy parecidos en muchas cosas.

“Mi papá es un gran ejemplo porque logró algo que según la ciencia es imposible, que fue entablar una relación con un animal salvaje, fue un ejemplo para mí, de hecho estudié veterinaria”, afirmó.